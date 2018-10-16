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Мосгордума предложила увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз

Общество

Решение об увеличении штрафа принято в связи с тем, что зацепинг и хождение по рельсам представляют из себя крайне рискованные для жизни подростков занятия

Мосгордума предложила увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз
© ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде

Москва, 16 октября 2018, 08:17 — REGNUM  Законодатели Мосгордумы выступили с инициативой о резком увеличении штрафов за так называемый зацепинг и хождение по железнодорожным путям. Об этом сообщил председатель парламента Москвы Алексей Шапошников.

Отмечается, что административная ответственность в виде штрафа за данные нарушения на сегодняшний день составляет 100 рублей. Мосгордума намерена увеличить сумму штрафа в 25 раз — до 2,5 тыс. рублей.

«Эти изменения должны касаться не только МЦК, но и МЦД, которые в скором времени будут запущены на территории столичного региона», — цитирует портал m24.ru слова председателя Мосгордумы.

Сообщается, что решение об увеличении штрафа принято в связи с тем, что зацепинг и хождение по рельсам представляют из себя крайне рискованные для жизни подростков занятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Госдума не стала отклонять в первом чтении законопроект, вводящий повышенные штрафы за зацепинг. Максимальный штраф предполагался увеличить до пяти тысяч рублей.

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