Минюст РФ предложил освобождать беременных женщин по УДО

Москва, , 08:11 — REGNUM Законопроект, который предусматривает условно-досрочное освобождение (УДО) для беременных женщин, начало разрабатывать министерство юстиции Российской Федерации. Соответствующий документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 79, 80 и 93 УК РФ», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, для осужденных беременных женщин и женщин с детьми до трех лет возможна замена части срока на более мягкий способ отбывания наказания. Но его реализация возможна только после того, как осужденная за преступление небольшой тяжести женщина отбудет четверть срока наказания.

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