Бизнесмен из Якутии обеспечил республиканские реанимобили зимней резиной

Якутск, , 08:14 — REGNUM Зимнюю резину для трёх автомобилей скорой реанимационной помощи в Якутске безвозмездно предоставил предприниматель. Владелец сети автомобильных магазинов Афанасий Алексеев решил, что реанимобилям необходимы качественные шипованные шины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Бизнесмен из Якутии перечислил миллион пострадавшим от наводнения землякам

О своём поступке бизнесмен написал в соцсети. Он поинтересовался, на каких шинах ездят машины скорой помощи, и решил за свой счёт «обуть» их в качественную резину.

«Заметно похолодало, выпал первый снег и на дорогах стало скользко. По роду своей работы практически целый день за рулём, и нередко наблюдаю как машины скорой помощи буквально летят на вызова, — объяснил Афанасий Алексеев свой поступок. — У врачей есть термин «Золотые секунды», моя цель — сократить это время, чтобы помощь приехала ещё быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афанасий Алексеев принимал участие в акции «Всем миром» по сбору средств для пострадавших от наводнения жителей Якутии, перечислив 1 млн рублей. Он также известен тем, что защитил гражданку Филиппин от пытавшихся её незаконно удерживать владельцев клинингового бизнеса. Именно к нему женщина пришла, сбежав от своих «хозяев» через окно.

Читайте также: В Якутии филиппинка попала в рабство? Прокуратура проводит проверку