Предпенсионеров в России бесплатно обучат за три месяца

Москва, , 08:07 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на выдержки из программы.

Отмечается, что переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

Кроме того, во время переподготовки гражданам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной заработной платы. Предполагается, что до конца 2024 года обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров.

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Напомним, в России с 2019 года пенсионный возраст женщин будет расти по году в год до 60 лет, а у мужчин — до 65 лет. По предложению президента РФ Владимира Путина, в стране также вводится категория граждан предпенсионного возраста — он наступает за пять лет до выхода гражданина на пенсию.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Так, отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионеров будет караться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

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