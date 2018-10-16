Вторник, 16 Октября 2018 года
09:16:04 МСК

За насилие над 4-летним мальчиком оренбуржец получил длительный срок

Общество

В Медногорске суд вынес приговор по уголовному делу, фигурант которого обвинялся в тяжком преступлении против ребенка

Оренбург, 16 октября 2018, 08:02 — REGNUM  В Медногорске Оренбургской области местный житель признан виновным в совершении ряда преступлений против детей. Мужчину обвинили в угрозе убийством маленьким детям, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

Установлено, что осенью 2016 года мужчина находился в гостях у неблагополучной семьи, где воспитываются трое маленьких детей. В отношении четырехлетнего мальчика злоумышленник совершил действия сексуального характера. Двум другим детям в возрасте четырех и шести лет мужчина угрожал ножом.

Своей вины подсудимый не признал и просил об оправдании. Суд отказался удовлетворять просьбу фигуранта уголовного дела. Мужчина приговорен к 12 годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить