За насилие над 4-летним мальчиком оренбуржец получил длительный срок

Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области местный житель признан виновным в совершении ряда преступлений против детей. Мужчину обвинили в угрозе убийством маленьким детям, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

Установлено, что осенью 2016 года мужчина находился в гостях у неблагополучной семьи, где воспитываются трое маленьких детей. В отношении четырехлетнего мальчика злоумышленник совершил действия сексуального характера. Двум другим детям в возрасте четырех и шести лет мужчина угрожал ножом.

Своей вины подсудимый не признал и просил об оправдании. Суд отказался удовлетворять просьбу фигуранта уголовного дела. Мужчина приговорен к 12 годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.