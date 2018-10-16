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Прожиточный минимум новосибирских пенсионеров увеличится на 89 рублей

Общество

Об этом говорилось на заседании правительства Новосибирской области

Прожиточный минимум новосибирских пенсионеров увеличится на 89 рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Новосибирск, 16 октября 2018, 08:01 — REGNUM  Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов на заседании правительства региона накануне, 15 октября, выступил с предложением — прожиточный минимум пенсионеров увеличить на 89 рублей.

«Для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом о государственной социальной помощи, законами субъектов РФ ежегодно устанавливаются величины прожиточного минимума пенсионера», — цитирует «НДН.инфо» Фролова.

Таким образом прожиточный минимум для новосибирских пенсионера в 2019 году составит 8 814 рублей. В 2018 году показатель установлен на уровне 8 725 рублей. Таким образом он вырастет на 89 рублей, или примерно на 1%.

По словам Фролова, «базируются» эти 8 814 рублей на основе потребительской корзины и данных Росстата о ценах.

Он также подчеркнул, что размер социальной доплаты к пенсии вырастет до 1 892 рублей (на 1 сентября 2018 года она составляет 1 863 рубля).

Тем временем, у членов правительства озвученные Фроловым цифры вопросов не вызвали, законопроект одобрил первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков. Документ был рекомендован к обсуждению в Законодательном собрании области.

Отметим, что по данным Новосибирскстата, во втором квартала 2018 года величина прожиточного минимума в Новосибирской области составляла в среднем на жителя региона 10 942 рубля, в том числе на пенсионера — 8 770 рублей. С начала года сводный индекс потребительских цен по региону составил 101,8%. Цены выросли на непродовольственные товары на 2,8%, продовольственные товары — на 0,5% и услуги — на 2,3%.

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Прожиточный минимум в России
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