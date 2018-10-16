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Китай четвертый год подряд тратит более 4% ВВП на образование

Общество

Бюджетные ассигнования на образование составили более 3,42 трлн юаней, что на 8,95% выше, чем в 2016 году и составили 4,14% ВВП страны

Пекин, 16 октября 2018, 07:26 — REGNUM  Китай потратил 4,25 трлн юаней (около $614 млрд) на образование в 2017 году, что на 9,45% выше, чем в 2016 году, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Бюджетные ассигнования на образование составили более 3,42 трлн юаней, что на 8,95% выше, чем в 2016 году и составили 4,14% ВВП страны. Таким образом, 2017 год стал уже шестым подряд, когда доля выделяемых на образование средств от ВВП страны превысила 4%, говорится в совместном заявлении Министерства образования, Национального бюро статистики Министерства Финансов Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году расходы на нужды образования в Китае составили 3,9 трлн юаней, что на 7,64% больше, чем в 2015 году.

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