Китай четвертый год подряд тратит более 4% ВВП на образование

Пекин, , 07:26 — REGNUM Китай потратил 4,25 трлн юаней (около $614 млрд) на образование в 2017 году, что на 9,45% выше, чем в 2016 году, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Бюджетные ассигнования на образование составили более 3,42 трлн юаней, что на 8,95% выше, чем в 2016 году и составили 4,14% ВВП страны. Таким образом, 2017 год стал уже шестым подряд, когда доля выделяемых на образование средств от ВВП страны превысила 4%, говорится в совместном заявлении Министерства образования, Национального бюро статистики Министерства Финансов Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году расходы на нужды образования в Китае составили 3,9 трлн юаней, что на 7,64% больше, чем в 2015 году.

Читайте также: Китай наращивает расходы на образование

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае за шесть лет резко сократилась детская преступность