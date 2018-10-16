Частный приют Перми стал фигурантом уголовного дела

Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми по факту некачественного оказания услуг в частном приюте «Счастливый берег» престарелым гражданам возбуждено уголовное дело. Директор организации преследовала цель — получение прибыли и размещала своих постояльцев (пожилых людей) в помещениях не отвечающих требованиям безопасности. Условия, в которых находились старики и услуги, которые им оказывались, способствовали значительному ухудшению их здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Кроме того, пожнадзор привлек приют к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Организации, оказывающей социально-бытовые и медицинские услуги с круглосуточным проживанием престарелых граждан, дано время для устранения недостатков. Если работа над ошибками не будет проведена, то последует обращение в суд с иском о прекращении деятельности приюта.

Добавим, что в октябре это уже второй случай, когда по факту оказания некачественных услуг пожилым людям в коммерческих приютах возбуждают уголовное дело. Напомним, ранее под уголовное преследование попало ООО «Луч надежды». Дома, где размещали 52 стариков, расположены в деревнях Монастырка и Кочебашево Осинского района. Здания не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. В некоторых одноэтажных деревянных постройках отсутствовали санузлы, не было канализации, вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице, бытовые отходы складировались на территории приюта. Обслуживающий персонал не имел медквалификации и допуска к оказанию медико-социальных услуг. Прокуратура сделала вывод после проверки, что в приюте отсутствовала надлежащая медицинская и психологическая помощь постояльцам.

Читайте ранее в этом сюжете: Странности приюта: в центре внимания силовиков Прикамья – уход за стариками