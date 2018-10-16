РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

Минск, , 07:20 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) по итогам заседания 15 октября в Минске принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом (КП). Соответствующее заявление опубликовано на портале «Православие.ru».

"КП своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической православной церкви Украины», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что отныне Константинополь находится вне канонического поля, к такому состоянию дел привело общение с раскольниками, попытка посягательства на чужие канонические уделы, а также стремление Константинополя отречься от собственных исторических решений.

Кроме того, сообщается, что для священнослужителей РПЦ отныне невозможно богослужение с клириками Константинополя, а для мирян запрещено участие в таинствах, совершаемых в храмах КП.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что верующие РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон до тех пор, пока Константинопольский патриархат не отменит своих антироссийских решений.

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