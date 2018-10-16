Турчак: Минкульт не должен выпускать в прокат «комедию» о Ленинграде

Москва, , 07:19 — REGNUM Чёрная комедия «Праздник» о блокаде Ленинграда не должна получить прокатное удостоверение. Об этом говорится в обращении секретаря генерального совета «Единой России», зампредседателя Совфеда Андрея Турчака к главе Минкульта Владимиру Мединскому, сообщает пресс-служба партии.

Турчак потребовал от министра культуры отказать в прокатном удостоверении картине, в которой человеческая трагедия превращена «в фарс и комедию». Такое кощунство — за гранью человеческого понимания, подчеркнул он.

«Верх цинизма — снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек», — отметил Турчак.

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Замысел подобного фильма зампредседателя Совфеда назвал глумлением над историей российского народа. Подобное «творчество» должно резко осуждаться обществом, подчеркнул он и призвал ни при каких обстоятельствах не выпускать картину в прокат.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде на рубеже 1941−1942 годов, снял режиссер Алексей Красовский. Картина, заявленная как комедия, находится на стадии монтажа.

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