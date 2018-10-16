От Новосибирска до Абакана пустят скорый поезд

Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Между Новосибирском и Абаканом с 9 декабря будет курсировать новый скорый поезд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Из Новосибирска он будет отправляться по нечётным числам в 19:58 и прибывать на станцию назначения на следующие сутки в 15:01, из Абакана — по чётным числам в 10:04 и прибывать в Новосибирск на следующие сутки 07:50.

Отметим, что сейчас из Новосибирска до столицы Хакасии можно добраться по железной дороге только на одном транзитном поезде. Новый скорый поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, предусмотрены места и для маломобильных пассажиров.

«Оформить проездные билеты на поезд № 113/114 Новосибирск — Абакан можно за 90 суток до отправления в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», — уточнили в ЗСЖД.

Уточняется, что в пути поезд будет делать остановки на станциях Юрга-1, Тайга, Анжерская, Мариинск, Боготол, Ачинск-1, Назарово, Ужур, Шира и Ербинская.