«Жёлтый» туман накроет некоторые районы на севере, востоке и юго-западе КНР

Пекин, , 07:00 — REGNUM Китайские метеорологи объявили о «желтом» уровне погодной опасности в связи с густым туманом в некоторых северных, восточных и юго-западных районах страны, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Утром 16 октября густой туман выпал в северных районах Пекина, а также в близлежащих провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хунань, Хэнань, Гуйчжоу и Сычуань, резко сократив видимость в некоторых районах до менее чем 200 метров, сообщили в Государственном метеорологическом центре. В особо тяжелых случаях видимость и вовсе может упасть до менее чем 50 метров.

Центр призвал водителей проявлять особую бдительность при перемещении на автомобиле в указанных районах. В то же самое время аэропортам, портам и скоростным магистралям предписано принять все необходимые меры безопасности.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности. Степень погодной угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному. Напомним также, что китайские метеорологи прогнозируют сильный смог, который продержится над некоторыми районами севера Китая вплоть до 18 августа.

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