Директор лицея Перми оштрафована за незаконный сбор денег

Пермь, , 06:54 — REGNUM В Перми суд вынес административное наказание директору лицей № 9. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере образования, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в Мотовилихинском районном суде.

Нарушение установлено во время проверки, которую проводил краевой минобр по жалобе родителя ученика начальной школы. С родителей собирали деньги на рабочие тетради по предметам учебного плана, тогда как эти тетради в составе учебно-методического обеспечения не предусмотрены, в перечне материально-технического и информационно-методического обеспечения не значатся. В министерстве заявили о незаконном сборе денег.

«Рабочие тетради в учебный план лицея не входят. Соответственно, сбор денег на них невозможен. Если бы тетради были включены в учебный план, то лицей должен был бы закупить их самостоятельно», — отметили в ведомстве, сообщает портал 59.ru.

Несмотря на то, что в учебные план тетради не были включены, они активно использовались. Педагоги задавали по рабочим тетрадям домашнее задание и ставили оценки по выполненным работам.

Мировой суд привлек директора лицея к административной ответственности — штрафу в 30 тыс. рублей. Постановление обжаловалось в Мотовилихинском районном суде, но апелляция оставлена без удовлетворения.

Стоит отметить, что жалоба родителей на поборы не единична. Так, в октябре прокуратура Пермского края сообщала о случае в школе № 101 в Перми. Родители первоклассников пожаловались на педагога, который собирал деньги на прописи. Тогда от школы потребовали отказаться от такой практики, а учителя привлечь в дисциплинарной ответственности.

В департаменте образования города в оправдание сказали, что администрация школы не просила сдавать деньги. Молодой учитель ошибочно решил, что прописей нет, хотя образовательное учреждение еще весной закупило тетради.