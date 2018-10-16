В Китае наградили пятерых рабочих за вклад в техническое развитие страны

Пекин, , 06:50 — REGNUM Власти Китая представили к награде пятерых выдающихся рабочих в рамках продвижения и популяризации усердия и мастерства среди работников различных сфер промышленности в стране, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Техник компании AECC Shenyang Liming Aero-Engine Co., Ltd. Хун Цзягуан после более, чем пяти лет исследований и 1,5 тыс. испытаний вместе со своей командой разработал технику высокоточной шлифовки крыльчатки для авиационных двигателей, что сыграло значительную роль в развитии китайских двигателей.

Главный техник компании, занимающейся производством ракет China Aerospace Science and Technology Corporation Гао Фэнлинь потратил более 30 лет на разработку и развитие техники сварки для сопел ракетных двигателей. Его труды внесли огромный инновационный вклад в развитие целого ряда космических проектов, включая проект ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Огромный опыт сотрудника компании CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd Нин Юньчжаня в шлифовке и сборке кузовов вагонов китайских высокоскоростных поездов позволил порядка тысячи вагонов скоростных поездов проехать в общей сложности более миллиарда километров.

Для главного техника компании China Electronics Technology Group Пань Юйхуа сварка металла равно что «вышивка». Он может сварить пластину размером с монету более тысячи раз с одинаковым углом точности, обеспечивая поддержку исследованиям и разработкам в области китайских спутниковых систем.

После выпуска из технической школы Тань Вэньбо потратил 26 лет на разработку инструментов тестирования масла. Его инструменты, используемые в полевых условиях, значительно помогли снизить сопутствующие риски.

Отметим, что власти Китая уделяют особое внимание развитию высококачественного квалифицированного труда в стране по мере технического и экономического развития, которое на новом этапе требует большей точности, качества и квалификации. Власти Поднебесной всерьез намерены бросить вызов западным конкурентам в сфере высоких технологий.