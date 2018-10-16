На востоке Китая арестована банда «сахарных» контрабандистов

Цзинань, Китай, , 05:37 — REGNUM Тридцать один подозреваемый в контрабанде сахара был пойман в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщили в таможне города Цзинаннь, передает 15 октября агентств Синьхуа.

В общей сложности 16,5 тыс. тонн сахара стоимостью 142 млн юаней ($20,5 млн) были изъяты в городах Вэйфан и Линьи, сообщил директор департамента по борьбе с контрабандой таможни города Цзинань Дуань Цзяхуэй.

Стало известно, что 10 марта шестеро подозреваемых были пойманы на судне возле порта Лайчжоу. Судно направлялось из Тайваня к порту Юанкоу города Вэйфан. Предварительное расследование показало, что злоумышленники таким нелегальным образом перевозили сахар уже второй раз.

Отметим, что Китай является крупнейшим мировым рынком сахара. Контрабанда сахара нарушает интересы местных торговцев этим товаром, а также привносит определенные риски, в связи с тем, что контрабандный сахар не проходит никаких государственных сертификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня провинции Шаньдун ранее задержала банду злоумышленников, пытавшихся вывезти из Китая золото в ручках чемоданов. Общая стоимость контрабандной партии составила 2.1 млн юаней.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое китайцев пытались вывезти золото из Китая в ручках чемоданов