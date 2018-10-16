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Археологи нашли корабль викингов в Норвегии под землей

Общество

В настоящее время пока не принято решение выкопать корабль

Осло, 16 октября 2018, 04:59 — REGNUM  Археологи обнаружили корабль викингов длиной 20 метров под землей на юго-востоке Норвегии, сообщает The Guardian.

В настоящее время пока не принято решение выкопать корабль, хоть он и находится всего лишь более полуметра под землей. Исследователи предполагают, что в корабле похоронен кто-то из знатных викингов. Ларс Густавсен, археолог норвежского института культурного наследия, заявил:

«Погребальный корабль не существует сам по себе, он является одним из элементов большого кладбища и символизирует власть и влияние».

Исследователи уже назвали находку «необычайно удивительной» и считают ее значительным объектом культурного наследия. Этот корабль, надеются исследователи, поможет больше узнать о погребальных обрядах викингов.

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Археология
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