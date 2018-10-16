Вторник, 16 Октября 2018 года
04:04:29 МСК

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от онкологического заболевания

Общество

Причиной смерти Аллена стали осложнения

Сооснователь Microsoft Пол Аллен скончался от онкологического заболевания
Miles Harris
Пол Аллен

Сиэтл, США, 16 октября 2018, 03:32 — REGNUM  Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался в Сиэтле на 66-м году жизни, сообщает CNBC.

Сообщается, причиной смерти Аллена стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием — неходжкинской лимфомой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Пол Аллен заявил о рецидиве онкологического заболевание, от которого он лечился с 2009 года. В тот момент Аллен был решительно настроен победить заболевание и заявлял об оптимистичном прогнозе от его лечащих врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сооснователь Microsoft заявил о повторном лечении от рака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить