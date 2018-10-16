В журнале «Сноб» сменился главный редактор

Москва, , 03:27 — REGNUM Журналистка Ксения Чудинова займет пост главного редактора интернет-издания «Сноб» вместо ушедшего со своего поста Станислава Кучера, сообщается на официальном сайте проекта.

Сообщается, что главной причиной ухода Кучера с должности главного редактора являются разногласия в оценке концепции и перспектив развития издания с его собственником — Мариной Геворкян. В связи с этим Кучер решил покинуть проект. Его место на должности главреда займет Ксения Чудинова.

Отмечается, что Чудинова работала в проекте «Сноб» практически с самого основания издания в 2009 году. Она прошла путь от младшего корреспондента до креативного директора проекта. На президентских выборах в России 2018 года Чудинова была пресс-секретарем предвыборного штаба Ксении Собчак.