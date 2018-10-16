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Картина в Белом доме вызвала насмешки у пользователей соцсетей

Общество

Фотоколлажи с этой картиной рассмешили посетителей Twitter

Вашингтон, 16 октября 2018, 02:52 — REGNUM  Картина в Белом доме, на которой изображен президент США Дональд Трамп в компании экс-президентов Соединенных Штатов от Республиканской партии, вызвала насмешки у пользователей Twitter.

https://twitter.com/jbillinson/status/1051627281687478272

Некоторые пользователи не удержались от того, чтобы возобновить спекуляции на тему якобы российского вмешательства в президентские выборы в США в 2018 году:

https://twitter.com/funwithphish/status/1051901791561019392

Другие пользователи просто постыдились этой картины, сочтя ее безвкусицей.

«Бедная Америка. Это зрелище просто выворачивает мой желудок наизнанку», — заявил один из пользователей.

«Сначала переговоры в Овальном кабинете с Канье Уэстом, теперь вот это дерьмо. Вы ее либо в Trump Tower повесьте, либо в помойку выбросите», — отвечает другой.

Также ряд пользователей отметил внешнее сходство стилистики полотна с серией картин Кассиуса Кулиджа «Собаки играют в покер».

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