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РПЦ: Рассчитываем, что Константинополь пересмотрит свои решения

Общество

Обсуждение в синоде в Минске длилось несколько часов

Москва, 16 октября 2018, 02:45 — REGNUM  Русская православная церковь рассчитывает на пересмотр Константинопольским патриархатом решения по украинским раскольникам и «отмене действия» соборной грамоты 1686 года, заявил Владимир Легойда, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает Russia Today.

Комментируя решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинополем, священник сказал, что Константинопольский патриархат своим решением вывел себя за рамки канонического поля, поэтому РПЦ не может поддерживать евхаристическое взаимодействие с Константинополем.

Теперь прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

«Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», — заявил Легойда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла, заявил, что верующие РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон до тех пор, пока Константинопольский патриархат не отменит своих антироссийских решений.

Читайте ранее в этом сюжете: Разрыв с Константинополем. Верующие РПЦ не смогут молиться на горе Афон

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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