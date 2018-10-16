Разрыв с Константинополем. Верующие РПЦ не смогут молиться на горе Афон

Москва, , 02:27 — REGNUM Верующие РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон, пока Константинопольский патриархат не изменит свою позицию, заявил священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла, передает радиостанция «Вести ФМ».

«Афон — каноническая территория Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Волков.

Напомним, 15 октября РПЦ на заседании в Минске объявило о разрыве евхаристических отношений с Константинополем. Такое решение Москва приняла из-за посягательства Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ.

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», — сказано в заявлении синода РПЦ.

Москва так отреагировала на действия Константинополя, который 11 октября решил предоставить автокефалию УПЦ, открыть в Киеве «ставропигии» Константинопольского патриарха, восстановить в архиерейском или иерейском чине лидеров украинского раскола и их последователей и «вернуть их верующих в церковное общение».

Также Константинополь объявил об «отмене действия» соборной грамоты Константинопольского патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата. В РПЦ подчеркивают, что это решение Константинополя политически ангажировано.

В Москве отметили также, что акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата, пересмотру не подлежит, и что решение об его «отзыве» канонически ничтожно.

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