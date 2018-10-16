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Глава МИД Украины решил, кого надо считать раскольниками

Общество

Климкин осудил действия РПЦ

Киев, 16 октября 2018, 01:30 — REGNUM  Настоящие раскольники — это РПЦ, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

Комментируя решение РПЦ о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом, украинский министр заявил:

«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто раскольник в мировом православии?»

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1051932842605842432

Напомним, 15 октября синод РПЦ на заседании в Минске признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом из-за посягательств на каноническую территорию Русской православной церкви.

Это означает, что священники РПЦ впредь не будут участвовать в совместных службах с клириками Константинопольской церкви, а прихожане — в таинствах в храмах этой церкви.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ прокомментировали решение синода по Константинопольскому патриархату

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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