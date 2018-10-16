Минздрав Татарии опроверг информацию о вспышке гепатита А

Рыбно-Слободской район, Татария, , 00:17 — REGNUM Минздрав опровергает информацию о вспышке гепатита А в Рыбно-Слободском районе республике. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Минздрав информирует, что заболел только один ребенок школьного возраста.

«Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, 7 октября у ученицы 1 класса одной из школ указанного района зафиксирован случай заболевания острым вирусным гепатитом А. Было начато эпидемиологическое расследование. С 10 октября проводится комплекс мероприятий для предотвращения распространения заболевания.

В гимназии, где учится девочка, проведена заключительная дезинфекция. Ребенок посещал бассейн, 10 октября малый бассейн слит, 11 октября проведена его заключительная дезинфекция.

В отношении контактных лиц проведена иммунизация против гепатита А, в течение 35 дней за ними будет организовано медицинское наблюдение, в этот период от посещения бассейна они освобождены.

По состоянию на 15 октября, новых сообщений о случаях заболевания в ведомство не поступало.

С настоящее время ребенок находится в инфекционной больнице в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на главу минздрава республики Марата Садыкова.

Он отметил, что семья, в которой живет девочка, недавно вернулась из Египта, где проживала в течение года. В семье восемь детей. До этого они жили в Средней Азии.

Министр уточнил, что ситуация контролируется, вакцина имеется в достаточном количестве. Школа, в которой учится девочка, на карантин не закрыта.