В РПЦ объявили о самоликвидации Константинополя как православного центра

Москва, , 00:16 — REGNUM Константинопольский патриархат утратил роль православного центра, заявил 15 октября глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион в эфире Первого канала.

«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью. У нас больше нет единого координирующего центра в православной церкви, мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался. На протяжении десятилетий мы участвовали в подготовке Всеправославного собора, мы съезжались на собрания, которые организовывал КП, но вторгшись в канонические пределы иной поместной церкви, легитимизировав раскол, КП утратил право именоваться координирующим центром для православной церкви. Отныне такого координирующего центра нет», — сказал митрополит.

Ранее он сообщил, что Константинопольский патриархат может вернуться из раскола, если выберет путь покаяния.

15 октября Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить отношения с Константинополем. Причина — запуск процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦ предложила Константинополю путь покаяния