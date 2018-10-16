РПЦ предложила Константинополю путь покаяния

Москва, , 00:04 — REGNUM Константинопольский патриархат может вернуться из раскола путем покаяния, заявил 15 октября глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион в эфире Первого канала.

«Религиозная позиция очень проста. Она заключается в том, что путь возвращения из раскола всегда открыт и этот путь лежит через покаяние. В данном случае Константинопольский патриархат присоединился к чисто политическому проекту, который существует уже на протяжении более четверти века. Это проект создания так называемой автокефальной украинской церкви», — сказал он.

По словам митрополита, проект инициирован и поддерживается политическими лидерами.

«Его не поддерживает основная масса церковного народа Украины. Это видно по многотысячным крестным ходам, которые проходят в Киеве, это видно по переполненным храмам канонической Украинской православной церкви. И мы сожалеем о том, что КП в своих корыстных интересах встал на путь поддержки раскола и на путь поддержки антицерковного политического проекта», — сообщил представитель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить отношения с Константинопольским патриархатом. Причина — начало процесса предоставления автокефалии.

Читайте развитие сюжета: В РПЦ объявили о самоликвидации Константинополя как православного центра