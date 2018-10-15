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Синод РПЦ назвал «канонически ничтожным» решение Константинополя по Украине

Общество

Решение о передаче Киевской митрополии в ведение Московского патриархата пересмотру не подлежит, заявили в РПЦ

Минск, 15 октября 2018, 21:55 — REGNUM  Акт о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года не может быть пересмотрен Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в принятом 15 октября заявлении Священного синода Русской православной церкви.

«Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским патриархом Дионисием IV и Священным синодом Константинопольской церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его «отзыве» канонически ничтожно», — отмечено в заявлении.

Подчёркнуто, что в Синодальной грамоте 1686 года и иных сопутствующих ей документах ничего не было сказано о временном характере передачи Киевской митрополии.

Кроме этого, синод усомнился в самой возможности отмены документа, действовавшего на протяжении трёх веков, и напомнил о 17-м правиле IV Вселенского собора, которым устанавливается 30-летний срок давности для возможного соборного рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов.

«В противном случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус поместной церкви — вне зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня Священный синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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