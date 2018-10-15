Саудовские правозащитники: дело Хашогги не должны расследовать журналисты

Эр-Рияд, , 23:36 — REGNUM Представители Организации по правам человека Королевства Саудовская Аравия настояли на том, чтобы расследованием дела пропавшего журналиста Джамаля Хашогги занимались уполномоченные на то органы, а не журналисты. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, правозащитники также подчеркнули необходимость объединения усилий Анкары и Эр-Рияда в разбирательстве по делу Джамаля Хашогги.

«Нам очень жаль, что некоторые региональные и международные средства массовой информации и организации по защите прав человека пытаются политизировать пропажу Хашогги с целью оклеветать Саудовскую Аравию и усилить антисаудовские настроения во всем мире. К сожалению, они не считаются ни с понятиями справедливости и нравственности, ни с чувствами родственников Джамаля Хашогги».

Глава организации Муфлех аль-Кахтани указал на то, что Королевство настаивает на проведении полномасштабного расследования, чтобы опираться не на «домыслы журналистов, а на очевидные факты».