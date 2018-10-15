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Синод РПЦ: Константинополь добавил страданий канонической церкви Украины

Общество

Лицемерные оправдания призваны прикрыть политически мотивированные решения Константинопольского патриархата

Синод РПЦ: Константинополь добавил страданий канонической церкви Украины
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церковная служба

Москва, 15 октября 2018, 21:31 — REGNUM  Легализация раскольнических течений на Украине, исполненная Константинопольским патриархатом, углубила страдания верующих и священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), указано в заявлении, обнародованном 15 октября синодом Русской православной церкви.

Синод Русской православной церкви выражает «всестороннюю поддержку» предстоятелю УПЦ, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а решения Константинопольской патриархии охарактеризовал как безрассудные и политически мотивированные, прикрытые лицемерными заявлениями о восстановлении единства православных верующих на Украине.

«Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского православия, Константинопольская патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной церкви Украины», — указано в тексте заявления синода.

Кроме того, синод РПЦ подчеркивает, что Русская православная церковь молится об укреплении верных чад УПЦ в их «мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических действий будет действовать решение синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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