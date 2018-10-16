Авиакомпании Израиля угрожают отменить рейсы за границу

Иерусалим, , 00:19 — REGNUM Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» угрожает прекратить полеты за границу с января 2019 года. Подобные заявления связаны с конфликтом между руководством компании и министерством иностранных дел Израиля по вопросу трудоустройства израильтян, проживающих за рубежом. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, «Эль-Аль» поддержали еще две авиакомпании — «Аркия» и «Исраэйр».

Известно, что израильские авиалинии регулярно нанимают израильтян, проживающих за границей, на работу в сфере обеспечения безопасности полетов. Однако, как заявляют в «Эль-Аль», МИД Израиля не планирует продлевать контракты таким сотрудникам вопреки данным ранее обещаниям.

В случае отказа со стороны внешнеполитического ведомства продлевать договоров компании придется выстраивать новый режим работы. Как заявил председатель совета директоров «Эль-Аль» Эли Дефес, «речь в данном случае идет о сложной системе, в которой любое изменение требует согласования с множеством ведомств».

Тем временем в канцелярии премьер-министры страны сообщили, что данный вопрос будет решен в ближайшее время при участии сразу нескольких министерств.