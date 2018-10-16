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Авиакомпании Израиля угрожают отменить рейсы за границу

Общество

Сразу три израильские компании могут прекратить полеты за границу с января 2019 года

Авиакомпании Израиля угрожают отменить рейсы за границу
Dmitry Terekhov
Самолёт авиакомпании «Эль-Аль»

Иерусалим, 16 октября 2018, 00:19 — REGNUM  Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» угрожает прекратить полеты за границу с января 2019 года. Подобные заявления связаны с конфликтом между руководством компании и министерством иностранных дел Израиля по вопросу трудоустройства израильтян, проживающих за рубежом. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, «Эль-Аль» поддержали еще две авиакомпании — «Аркия» и «Исраэйр».

Известно, что израильские авиалинии регулярно нанимают израильтян, проживающих за границей, на работу в сфере обеспечения безопасности полетов. Однако, как заявляют в «Эль-Аль», МИД Израиля не планирует продлевать контракты таким сотрудникам вопреки данным ранее обещаниям.

В случае отказа со стороны внешнеполитического ведомства продлевать договоров компании придется выстраивать новый режим работы. Как заявил председатель совета директоров «Эль-Аль» Эли Дефес, «речь в данном случае идет о сложной системе, в которой любое изменение требует согласования с множеством ведомств».

Тем временем в канцелярии премьер-министры страны сообщили, что данный вопрос будет решен в ближайшее время при участии сразу нескольких министерств.

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Зарубежная хроника
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