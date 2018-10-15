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В РПЦ прокомментировали решение синода по Константинопольскому патриархату

Общество

Московский патриархат рассчитывает на пересмотр Константинополем своих антиканонических решений

Москва, 15 октября 2018, 20:39 — REGNUM  Священный синод Русской православной церкви принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в надежде побудить Константинополь пересмотреть свои решения по Украине. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Это чрезвычайно важное решение и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что Константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», — приводит его слова телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня синод РПЦ на заседании в Минске признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

В заявлении синода также указано, что «до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах».

Читайте ранее в этом сюжете: Синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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