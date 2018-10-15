Клинцевич отказался участвовать в телеэфирах с поклонником Бандеры

Москва, , 21:45 — REGNUM Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отказался участвовать в эфирах вместе с экспертом, прославляющим Степана Бандеру. Скандал случился 15 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Клинцевич прервал жаркую и шумную дискуссию о марше националистов в Киеве, и, повернувшись к гостю с Украины, политологу Павлу Жовниренко, спросил:

«Павел, вы сейчас сказали: Бандера — герой?»

Тот ответил утвердительно и начал рассказывать, как Степан Бандера боролся за независимость Украины.

«Я хочу сказать, что если еще раз этот человек будет в студии, я больше никогда сюда не приду. Я хочу вести себя корректно и тактично. Но вы понимаете, что на российском телевидении, в том числе в присутствии общественно-политических деятелей, сенатора России, пришедший человек говорит, что Бандера — герой?» — возмутился Клинцевич.

С ним не согласился ведущий Евгений Попов:

«Франц Адамович, вы понимаете, что мы об этом говорим ‑ и нам не верят? Мы показываем это ‑ и Европа молчит. Мы показываем, что там фашисты ‑ и они не реагируют. Это надо показывать. Вот таких вот уникумов надо показывать».

Степан Бандера — лидер националистического движения на территории Украины в середине ХХ века, в том числе в годы Второй мировой войны. В России, Польше Белоруссии и юго-восточных областях Украины деятельность Бандеры оценивается крайне негативно, а слово «бандеровцы» приобрело нарицательное значение и употребляется в отношении всех украинских радикальных националистов.