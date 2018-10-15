Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Один из тех, кого власти Великобритании обвиняют в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — Александр Петров (по версии ряда СМИ его настоящее имя — Александр Мишкин) в молодости работал в санкт-петербургском бистро «Гарсон». Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные СМИ, со ссылкой на сотрудника галереи Anna Nova Николая Евдокимова.

Выяснилось, что Евдокимов ещё месяц назад на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Петров из дела Скрипалей — это Александр Мишкин с которым он был знаком в начале 2000-х годов, когда тот учился в Военно-медицинской академии имени Кирова и подрабатывал официантом.

СМИ даже раскопали фотографию, на которой человек похожий на Петрова и одетый как официант находится в бистро «Гарсон Гарсон», которого сейчас уже не существует.