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СМИ: Петров из дела Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Общество

Было это в начале 2000-х годов

Санкт-Петербург, 15 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Один из тех, кого власти Великобритании обвиняют в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — Александр Петров (по версии ряда СМИ его настоящее имя — Александр Мишкин) в молодости работал в санкт-петербургском бистро «Гарсон». Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные СМИ, со ссылкой на сотрудника галереи Anna Nova Николая Евдокимова.

Выяснилось, что Евдокимов ещё месяц назад на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Петров из дела Скрипалей — это Александр Мишкин с которым он был знаком в начале 2000-х годов, когда тот учился в Военно-медицинской академии имени Кирова и подрабатывал официантом.

СМИ даже раскопали фотографию, на которой человек похожий на Петрова и одетый как официант находится в бистро «Гарсон Гарсон», которого сейчас уже не существует.

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