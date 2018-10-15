Японский паспорт признан самым «безвизовым»

Токио, , 23:41 — REGNUM Британская консалтинговая фирма Henley & Partners провела исследование, в ходе которого выяснилось, что японские граждане могут посещать 190 стран без предварительного оформления визы. Таким образом, японский паспорт становится самым «идеальным» и «сильным» в мире.

По сообщению японского информационного агентства «Джиджи», Япония обогнала Сингапур, который до этого был бесспорным лидером «безвиза» с 189 странами. Японии помогло занять первое место недавнее соглашение с Мьянмой о свободном передвижении граждан.

Германия, Франция и Республика Корея занимают третье место с 188 странами, открытыми для передвижения. На четвертом месте — Финляндия, Испания, Дания, Италия и Швеция со 187 и на пятом — Великобритания и Соединенные Штаты со 186 странами.