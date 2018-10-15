В Шведской академии впервые за многие годы не осталось пустых кресел

Стокгольм, , 20:36 — REGNUM Академик Пер Вэстберг заявил шведскому телевизионному каналу SvT о том, что Шведская академия проголосовала за принятие в свой состав двоих новых членов — юриста Эрика Рустенсона и писательницу Джилу Моссаед.

Вэстберг добавил также, что решение не является окончательным, поскольку обе кандидатуры должны быть подтверждены королём Швеции. В голосовании приняли участие трое академиков, которые ранее сообщили о добровольном выходе из её состава. Без их участия число академиков равнялось бы 11, что было бы недостаточно для проведения голосования.

Вопрос о судьбе Катарины Фростенсон, оказавшейся в центре крупного скандала, остаётся открытым. Несмотря на то, что большинство членов Академии проголосовало за выход Фростенсон из её состава, SvT утверждает, что проблема «по-прежнему не решена».