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В Шведской академии впервые за многие годы не осталось пустых кресел

Общество

Шведская академия объявила о том, что провела голосование по двум новым членам. Как только кандидатуры одобрит король, в Академии в первые за многие годы не останется пустых кресел

В Шведской академии впервые за многие годы не осталось пустых кресел
Иллюстрация: Spbu.ru
Шведская академия

Стокгольм, 15 октября 2018, 20:36 — REGNUM  Академик Пер Вэстберг заявил шведскому телевизионному каналу SvT о том, что Шведская академия проголосовала за принятие в свой состав двоих новых членов — юриста Эрика Рустенсона и писательницу Джилу Моссаед.

Вэстберг добавил также, что решение не является окончательным, поскольку обе кандидатуры должны быть подтверждены королём Швеции. В голосовании приняли участие трое академиков, которые ранее сообщили о добровольном выходе из её состава. Без их участия число академиков равнялось бы 11, что было бы недостаточно для проведения голосования.

Вопрос о судьбе Катарины Фростенсон, оказавшейся в центре крупного скандала, остаётся открытым. Несмотря на то, что большинство членов Академии проголосовало за выход Фростенсон из её состава, SvT утверждает, что проблема «по-прежнему не решена».

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Зарубежная хроника
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