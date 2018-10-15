Адвокат футболиста Кокорина обжаловал арест своего подопечного

Москва, , 19:58 — REGNUM Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов обжаловал арест своего клиента Тверским судом Москвы. Об этом он рассказал журналистом сегодня, 15 октября.

Напомним, футболист Кокорин и его коллега Павел Мамаев 8 октября устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали два чиновника и водитель. Оба футболиста были арестованы, против них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Однако адвокат Попов считает, что драки стали результатом словесных перепалок, поэтому их нельзя квалифицировать как хулиганство, тут, по его мнению, подходит более мягкая статья «Побои». Также Попов подал апелляцию на решение об аресте Кокорина.

Московский городской суд рассмотрит законность ареста Кокорина 19 октября.