Синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем

Минск, , 19:56 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви на заседании 15 октября в Минске принял заявление в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви», сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Члены синода признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств — всё это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», — говорится в заявлении.

Священный синод также постановил, что «отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах».

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Как передавало ИА REGNUM, 11 октября синод Константинопольского патриархата аннулировал грамоту 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и принял завление о восстановлении в Киеве ставропигии Константинопольского патриархата.

Одновременно с этим патриарх Константинопольский Варфоломей заявил о снятии анафемы, наложеннойРусской православной церковью на лидеров украинских раскольников — главу Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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