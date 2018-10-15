Чиновники награждены заслужено – «били не по паспорту, а по голове»

Москва, , 19:45 — REGNUM В Госдуме считают заслуженной награду чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а инцидент с футболистами считают совпадением, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Абсолютно заслуженные награды за осязаемые вещи: глава государства получил возможность передвигаться на российском автомобиле. Ну, а пьяные футболисты Кокорин и Мамаев били людей не по паспорту, не по удостоверению и не по орденской книжке, а по голове. Совпадение», — отметил в Телеграм-канале глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина орденом Александра Невского, а директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева, которые произошли утром 8 октября в Москве. Во втором случае травмы в потасовке получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшие в драке с Кокориным и Мамаевым чиновники награждены Путиным