Понедельник, 15 Октября 2018 года
19:31:31 МСК

Установлена причина массового заболевания школьников в Екатеринбурге

Общество

С 13 по 19 октября дети обучаются дистанционно

Екатеринбург, 15 октября 2018, 19:10 — REGNUM  В Екатеринбурге установлена причина заболевания учеников школы №83. Среди персонала пищеблока были носители норовируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Распространению инфекции также способствовало несоблюдение на пищеблоке санэпидемрежима. В смывах были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Заболевшие дети госпитализированы, у них острая кишечная инфекция. Сотрудники — носители инфекции отстранены от работы. За контактными учениками и работниками установлено наблюдение.

В школе объявлен карантин, который будет действовать до конца недели.

Читайте ранее в этом сюжете: После отравления детей школу Екатеринбурга закрыли на карантин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить