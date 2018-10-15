Установлена причина массового заболевания школьников в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM В Екатеринбурге установлена причина заболевания учеников школы №83. Среди персонала пищеблока были носители норовируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Распространению инфекции также способствовало несоблюдение на пищеблоке санэпидемрежима. В смывах были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Заболевшие дети госпитализированы, у них острая кишечная инфекция. Сотрудники — носители инфекции отстранены от работы. За контактными учениками и работниками установлено наблюдение.

В школе объявлен карантин, который будет действовать до конца недели.

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