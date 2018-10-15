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Mazda отзывает 900 автомобилей в России из-за проблем с тормозной системой

Общество

Отзыву подлежат автомобили Mazda СX-5

Москва, 15 октября 2018, 17:49 — REGNUM  Японский автопроизводитель Mazda объявил об отзыве 889 автомобилей в России из-за возможных проблем с тормозной системой. Об этом сообщает 15 октября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mazda СX-5, реализованные в России в период c января 2012 года по январь 2016 года.

Причиной отзыва транспортных средств назван возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы в машинах с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 «под воздействием металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя».

«В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена вакуумного насоса, ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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Автопром
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