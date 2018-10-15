Полковник ФСБ из Управления президента арестован за мошеничество

Москва, , 17:33 — REGNUM В Москве был арестован полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаил Горбатов, который работал в Управлении делами президента и возглавлял контрольно-инспекционный департамент по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сегодня, 15 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Горбатову предъявлены обвинения в мошенничестве на 5,88 млн рублей, совершенном путем обмана и злоупотребления доверием, а также покушение на мошенническое хищение 15,85 млн рублей. Сообщниками по делу проходят предприниматели Арно Ходжоян и Владимир Коробков.

На данный момент известно, что Горбатов снялся с высокого поста в управлении делами президента, однако в структурах ФСБ он числится. В управлении также сменились несколько других руководителей.

Потерпевшим по делу является владелец сети коммерческих ломбардов, которые предлагали кредиты под залог швейцарских часов. Незадолго до начала реализации мошеннической схемы, в этой сети ломбардов прошли обыски с изъятием денег и залогового имущества. Хаджоян и Коробков предложили владельцу ломбарда «решить вопрос» и попросили за это $100 тыс.

Однако ничего они не решили, а лишь стали дальше вымогать у владельца ломбарда деньги, угрожая ему тем, что вскоре он может сесть в тюрьму. К схеме также был подключен и Горбатов. В итоге владелец ломбардов написал заявление на вымогателей, и они были взяты с поличным.