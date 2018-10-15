Владимирец заплатит 100 тыс. рублей за экстремистскую аудиозапись в соцсети

Александров, Владимирская область, , 17:29 — REGNUM Во Владимирской области суд вынес приговор по делу жителя Александрова, который опубликовал в социальной сети экстремистскую аудиозапись. Как сообщила 15 октября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, 23-летний мужчина признан виновным по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенные публично». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

В суде было установление, что молодой человек «увлекся радикальной идеологией» и опубликовал в соцсети экстремистскую песню.

«На следствии и в суде он объяснил, что относит свое бездумное поведение к ошибкам молодости», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичном смягчении статьи 282 УК РФ. Кроме того, в сентябре Верховный суд РФ порекомендовал судьям при вынесении приговоров за экстремизм учитывать не только сам факт публикации информации, но и умысел обвиняемого, аудиторию его социальных сетей, где размещена информация, а также последствия.

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