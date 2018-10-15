За симпатии к Сальвини отчисляют из команд и не берут в «Красный крест»

Рим, , 17:14 — REGNUM Игрок женской футбольной команды AfroNapoli Титти Астарити отчислена из клуба за симпатии к лидеру партии «Лига», вице-премьеру Маттео Сальвини, сообщает Il Giornale в понедельник, 15 октября.

Спортсменка намеревалась выставить свою кандидатуру на ближайших местных выборах по списку «Лиги». Отчисляя ее из команды, президент клуба Антонио Гарджула заявил журналистам, что в команде придерживаются антирасистских воззрений, а потому пребывание в ней сторонницы Сальвини неуместно.

Обозреватели Il Giornale предлагают журналистам представить реакцию «общественности» в случае возникновения зеркальной ситуации, при которой из команды сторонников Сальвини отчислили бы «цветную» спортсменку за симпатии к демократам.

«Расизм наоборот» является точно такой же дискриминацией, его отличие состоит только в том, что он существует на самом деле, в отличие от якобы имеющегося расизма руководителей «Лиги».

Обвинения Сальвини в расизме базируются на том, что он противодействует нелегальной миграции, считая, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не методом их доставки в Европу с последующей работой на черном рынке.

Подобные «демократические» проявления со стороны оппонентов не единичны, отмечают авторы. В частности, героиня другого скандала, волонтер «Красного креста» Элеонора Ферри рассказала журналистам: ее руководители заявили ей прямым текстом, что сторонники Сальвини не могут работать в «Красном кресте». Ферри уже обратилась с официальным заявлением к руководству «Красного креста» в Италии и местным властям.