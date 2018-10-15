Рэпер Канье Уэст встретился с президентом Уганды и подарил ему кроссовки

Кампала, , 17:07 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Канье Уэст провел встречу с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени, 15 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению офиса президента Мусевени, между национальным лидером и рэпером из США состоялась «плодотворная дискуссия» о развитии туризма в Уганде. Также сообщается, что Вест подарил 74-летнему президенту Уганды пару белых кроссовок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Канье Уэст встречался с президентом США Дональдом Трампом. Американскому лидеру рэпер подарил признание в любви и крепкие объятия.

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