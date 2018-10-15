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Петербуржцев просят помочь найти хулиганов, обстрелявших два трамвая

Общество

Инцидент произошел вечером 14 октября на Бухарестской улице

Петербуржцев просят помочь найти хулиганов, обстрелявших два трамвая
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Трамвай с разбитым стеклом в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 15 октября 2018, 16:57 — REGNUM  Петербургский «Горэлектротранс» просит горожан помочь в поиске преступников, которые вечером 14 октября обстреляли из неустановленного оружия два трамвая во Фрунзенском районе Петербурга. Тем временем полиция города возбудила уголовное дело о хулиганстве и ведет поиск злоумышленников.

Напомним, обстрелу с разницей в четыре минуты (20:42 — 20:46 мск) подверглись трамваи маршрута №45 с пассажирами, двигавшиеся во встречном направлении по Бухарестской улице на юге Петербурга. Предположительно, злоумышленники стреляли из проезжающей мимо машины.

В результате стрельбы в первом трамвае пострадала женщина, лицо которой задело осколком стекла. От госпитализации она отказалась. Окна были разбиты в обоих трамваях. Задержка движения трамваев, остановленных для разбирательства, составила более двух часов.

«Действия хулиганов угрожают жизни и здоровью пассажиров, приводят к задержкам движения и срыву расписания, а также внеплановому ремонту подвижного состава, препятствуют стабильной работе общественного транспорта», — возмущены в «Горэлектротрансе».

Предприятие просит пассажиров, прохожих и автомобилистов, которые были свидетелями этих происшествий, сообщить о том, что они видели, и поделиться записями с видеорегистраторов. Информацию можно предоставить на предприятие или в полицию Петербурга.

«Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, воздержавшись от подробностей.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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