Литва готовится экспортировать в Японию собак и кошек

Вильнюс, , 16:07 — REGNUM В Литве завершается процедура согласования экспортных сертификатов, которая откроет возможность литовским разводчикам поставлять в Японию собак и котов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 октября. В пресс-службы министерства сельского хозяйства Литвы отметили, что такие договорённости стали одним из итогов поездки делегации правительства Литвы в Японию.

Кроме того, Литва собирается экспортировать в Японию ингредиенты для пицц, кибинов и других продуктов, в составе которых есть курятина. Во время посещения Японии литовской делегацией также достигнута договорённость о поездках граждан Литвы в эту страну с домашними животными — до этого времени таким путешественникам было необходимо отправляться в Польшу для получения сертифицированной справки о том, что питомец не болен бешенством. Теперь будет признаваться анализ, выполненный в Литве.