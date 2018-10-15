В Оренбурге экс-студент осуждён за убийство преподавателя вуза

Оренбург, , 16:05 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 15 октября, Дзержинский суд вынес приговор бывшему студенту Оренбургского госуниверситета. Молодой человек признан виновным по трем статьям УК РФ: убийстве, крупной краже и уничтожении чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре и добавили, что молодой человек свою вину не признал.

По данным суда, весной 2017 года бывший студент находился в квартире преподавательницы, произошел конфликт. Во время ссоры парень задушил педагога. Затем молодой человек похитил имущество и деньги на общую сумму более 500 тыс. рублей. Чтобы замести следы преступления, экс-студент совершил поджог. В результате пожара было уничтожено имущество на 650 тыс. рублей.

По данным местных СМИ, у бывшего студента юридического факультета были близкие отношения с молодой преподавательницей. После ее убийства у парня появились автомобиль, новая одежда, мобильный телефон. Также молодой человек смог с размахом отметить свое 20-летие.

У женщины осталась маленькая дочь. В тот роковой день девочка гостила у бабушки и дедушки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дзержинском районном суде Оренбурга, виновность подсудимого в совершенных преступлениях была полностью доказана в судебном заседании.

Бывшего студента приговорили к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, молодой человек должен выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.