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Почти 10 тысяч жителей Луганска прошли бесплатную вакцинацию от гриппа

Общество

В 2017 году в Луганске вакцинацию прошли более 30 тыс. жителей

Почти 10 тысяч жителей Луганска прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР
Шприц

Луганск, 15 октября 2018, 16:27 — REGNUM  Бесплатные вакцины от гриппа получили почти 10 тыс. жителей столицы Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил исполняющий обязанности главного санитарного врача Луганска Спартак Гаврик, сообщает 15 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, с 17 сентября в Луганске от гриппа привили 9,96 тыс. местных жителей, в том числе за последнюю неделю — более 1,5 тыс. человек. Гаврик отметил, что в Луганске уровень заболеваемости ОРВИ на 38% ниже эпидемического порога. Все вакцины жители города получают бесплатно.

Напомним, в 2017 году в рамках прививочной кампании в Луганске были бесплатно вакцинированы более 30 тыс. жителей.

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Вакцинация
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