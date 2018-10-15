Граждан РФ предупредили о разгуле стихии в Индии и на юге Франции

Москва, , 16:01 — REGNUM Граждан России, которые собираются в поездку в Индию и на юг Франции или уже находятся на их территории, предупредили о непогоде и стихийных бедствиях в этих странах.

Так, департамент ситуационно-кризисного центра МИД сообщил о последствиях циклона «Титли» в Индии. В сообщении ведомства речь идёт о возможных подтоплениях домов и дорог в штатах Одиша, Телангана и Андхра Прадеш.

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Уведомили граждан РФ и о непогоде, которая бушует во Франции.

«Прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер и наводнения в регионе Окситания, в особенности в департаментах Арьеж, Од, Тарн и Эро», — говорится в сообщении департамента.

https://twitter.com/MID_travel/status/1051795746377408512

Здесь возможны перебои в электроснабжении, заторы на дорогах, падение деревьев и обрушение конструкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Од на юге Франции в ночь на 15 октября выпало свыше 180 мм осадков. Уровень воды достиг семи метров — беспрецедентного значения с 1891 года. По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до завтрашнего утра. Ожидается, что выпадет до трехмесячной нормы осадков. Ливень, обрушившийся на юг страны, вызвал наводнения. Их жертвами уже стали 13 человек.