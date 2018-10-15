В Ярославле 35 площадок оборудованы контейнерами раздельного сбора мусора

Ярославль, , 15:54 — REGNUM До конца октября в Ярославле будет установлено 50 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Сегодня, 15 октября, в региональном правительстве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску системы единого регионального оператора в Ярославской области. Напомним, с 1 сентября эти функции выполняет ООО «Хартия», деятельность которого направлена на создание в регионе новой экологически безопасной системы сбора и вывоза ТКО.

Ярославцы заметили это даже по изменению оплаты вывоза отходов. Сейчас стали взимать плату не по площади квартиры, а по проживающим в ней жильцам. Тариф, рассчитанный на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составляет 73 рубля 94 копейки в месяц. Эта сумма получилась из нехитрой формулы.

Специалисты подсчитали, что в год один человек производит 2, 138 кубометра мусора. Этот объем умножили на 415 рублей 03 копейки — стоимость вывоза, сортировки и утилизации ТБО ‑ и затем полученное разделили на 12. Получилась месячная плата с человека. В частном секторе она больше — 83 рубля 80 копеек.

Сейчас в квитанции жителей многоквартирных домов по оплате коммунальных услуг сбор и вывоз ТКО выведен в отдельную строку, а для людей, проживающих в частном секторе, данная услуга вписана в квитанцию по оплате электроэнергии. Жители частного сектора в связи с проведением единым региональным оператором сверки адресного перечня, получат данные по стоимости услуги вместе с квитанцией по оплате за электроэнергию сразу за два месяца и также обязаны провести ее оплату.

«Если права граждан нарушается, то необходимо обращаться в специализированные организации — ООО «Хартия», Управляющую организация и, если понимание не достигается, то тогда уже для проведения проверки необходимо обращаться к нам. Если нарушение подтвердится, то будет выдано предписание», — сказал заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Бойченко.

В Ярославской области ООО «Хартия» сейчас реализует проект раздельного сбора ТБО. Стартовали с этим проектом 1 октября в Дзержинском районе, где на 15 контейнерных площадках появились оранжевые контейнера для раздельного сбора мусора. Туда жители должны складывать пластик, стекло, бумагу, металл. Как выяснилось за полмесяца работы, люди с уважением отнеслись к раздельному сбору мусора: загрязнённость оранжевых контейнеров сторонним мусором составило не более 20%, что считается очень неплохим показателем. Как сказал на пресс-конференции директор филиала «Ярославский» «Хартии» Виталий Шубин, в планах компании развивать и дальше систему раздельного сбора мусора.

«Постепенно, выстраивая логистику и приучая граждан, мы надеемся внедрить эту систему в городе Ярославле и в соседних муниципальных образованиях. Рассчитываем, что внедрение раздельного сбора позволит нам увеличить процент отбора полезных фракций и сократить объемы захоронении отходов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Сейчас в Ярославле уже установлены контейнеры для раздельного сбора ТБО на 35 площадках. До конца года планируют поставить оранжевые контейнера и на других, пригодных для этих целей. К сожалению, многие контейнерые площадки сейчас построены под определённое количество мусорных баков, которое рассчитано из количества проживающих жильцов в обслуживаемых домах. И установить лишний — оранжевый — зачастую нет возможности. При строительстве новых площадок место для «раздельных» контейнеров будет заложено заранее.

В небольших населенных пунктах для сбора мусора установлены бункера повышенной вместимости. Сейчас идет уточнение схемы размещения таких контейнеров и потребность в новых.