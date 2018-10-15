Возмутившему Путина «борзому» учредителю завода дали два года

Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:43 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле оглашён приговор учредителю завода теплоизоляционных изделий, «борзотой» которого летом 2017 года возмутился президент России Владимир Путин. Приговор вынес Тагилстроевский суд Нижнего Тагила, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд признал его виновным в мошенничестве, невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств завода, отметили в областном управлении СКР. Было установлено, что в период с декабря 2015 по январь 2017 годов на этом заводе перед 280 сотрудниками возник долг в размере около 7,5 млн рублей. Кроме того, ответственному лицу вменяли сокрытие доходов на сумму около 5 млн рублей, также был выявлен факт мошенничества на более чем 22 млн.

Приговором суда Денис К. осуждён на два года колонии общего режима. Также он уплатит штраф — 500 тыс. рублей. Впрочем, пока у него есть шанс обжаловать приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне работники завода пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату зарплаты. При этом они отметили, что руководство предприятия обещает погасить долги в том случае, если попросит глава государства.

Владимир Путин удивился такой «борзоте» и потребовал от главы региона Евгения Куйвашева разобраться. В течение недели работникам выдали долги по зарплате. А учредитель предприятия был арестован.

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